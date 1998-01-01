Бронетехника, взрывы шумовых гранат и дымовая завеса. Так сейчас выглядит столица Венесуэлы. В Каракасе настоящие уличные бои. Сообщается о 16 погибших.

Лидер оппозиции и самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо вывел на улицы своих сторонников, которые требуют отставки действующего главы государства Николаса Мадуро. Масло в огонь подливают США.

Президент Трамп официально заявил, что поддерживает Гуайдо и считает его новым главой государства. Большинство экспертов уверены — налицо все признаки цветной революции. По такому же сценарию США избавлялись от неугодных правителей в Ливии, Грузии, Украине. Теперь очередь Венесуэлы.

Столица Венесуэлы, Каракас напоминает поле боя. На улицах дым, огонь, груды мусора. Хаос повсюду. Протестующие забрасывают полицию бутылками с зажигательной смесью и камнями.

Силовики отвечают жестко. Все понимают: это не просто беспорядки — государственный переворот. В ход идут водометы, резиновые пули, газовые гранаты, к городу стянута бронетехника. Число жертв растет — уже как минимум 16 человек.

В воздухе вместе с дымом от горящих покрышек витает знакомый дух цветной революции. Ливия, Ирак, Украина, теперь и Венесуэла, — здесь все как под копирку. Рука Вашингтона дотянулась и до Каракаса.

— Вот позиция Вашингтона: Уничтожить режим Мадуро привести к власти лидера проамерикански настроенного, который будет выполнять инструкции Вашингтона и который полностью превратит страну в сателлита Соединенных штатов, — комментирует ситуацию председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

И он нашелся. Действующего президента оппозиция решила уже не замечать. Новым главой государства себя провозгласил спикер венесуэльского парламента Хуан Гуаидо.

— Клянусь перед Богом, официально принять полномочия исполняющего обязанности президента Венесуэлы, — заявляет Гуаидо перед толпой.

В Вашингтоне аплодируют стоя. Не успел в стране объявиться «новый» президент, как из Белого дома посыпались поздравления. Дональд Трамп вместе со своим замом Майком Пенсом первыми признали молодого венесуэльского демократа.

— Николас Мадуро — диктатор, не имеющий легитимных притязаний на власть. Он никогда не завоевывал право стать президентом путем честных и свободных выборов и держится у власти, сажая в тюрьму всех, кто осмеливается ему противостоять, — утверждает Майк Пенс.

Легитимный президент Николас Мадуро с таким положением дел не согласен. В стране жесточайший экономический кризис. Инфляция миллион процентов, многим есть нечего. Но решать проблемы Мадуро намерен сам. В советчиках из Вашингтона больше не нуждается.

— В этот исторический день я подписываю дипломатическую ноту, предоставляя 72 часа всему дипломатическому и консульскому персоналу США, чтобы покинуть страну, — заявил Николас Мадуро.

Сторонников у действующего президента Венесуэлы много. Под окнами резиденции многотысячные митинги в его поддержку. Но коллеги по цеху, объявили бойкот. После консультаций с США почти все страны Южной Америки его власть признавать отказались.

— На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть, — объясняет официальный представитель МИД России, Мария Захарова.

Позиция России неизменна — Мадуро избрал народ Венесуэлы. Значит он законный и единственный президент.

— В стране не хватает множество привычных вещей, включая проблемы с туалетной бумагой. Тем не менее, он пошел на выборы, он избран президентом и, соответственно, с этим надо как-то считаться. Если его убирать от власти, то должны быть законные методы, — напоминает политолог Юрий Светов.

Мадуро любыми способами пытаются отстранить от власти уже давно. В прошлом году даже совершили покушение: во время военного парада его атаковал летающий дрон со взрывчаткой. Беспилотник заметили и сбили военные. Армия для Мадуро — последний союзник. Но и здесь, похоже, много предателей — на днях подавили очередной военный мятеж.

Ранее Пятый канал сообщал, что число арестованных во время беспорядков в Венесуэле уже достигло 218 человек.