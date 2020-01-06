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Трамп пригрозил непропорциональным ответом США в случае атаки Ирана

, 3:44 | Нюра Незванова 36

Американский президент уведомил Конгресс о возможности ответа Вашингтона на действия Тегерана.

Фото: www.globallookpress.com / White House

Американский лидер Дональд Трамп опубликовал пост в Twitter, тем самым уведомив Конгресс о возможности США непропорционально ответить в случае атаки со стороны Ирана.

«Эти посты в соцсетях послужат уведомлением конгрессу США, что если Иран ударит по какому-либо гражданину США или по американской цели, США быстро и в полной мере ответят, возможно, в непропорциональной манере», — заявил американский лидер в Twitter.

Также Трамп пояснил, что несмотря на то, что подобное официальное уведомление не предусматривается, «но оно тем не менее сделано».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерала Касема Сулеймани во время налета американских ВВС 2 января. Сообщалось, что приказ об атаке отдал Дональд Трамп. Американский лидер назвал Сулеймани террористом, который якобы «планировал неминуемые нападения» на американских граждан.

Власти Ирана сравнили убийство Сулеймани с объявлением войны.

В Минобороны России заявили, что убийство командующего «Аль-Кудс» приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, а также окажет негативное влияние на международную систему безопасности. В ведомстве также напомнили о заслугах Сулеймани в борьбе с террористами в Сирии.

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