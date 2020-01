Трамп пригрозил непропорциональным ответом США в случае атаки Ирана

Американский лидер Дональд Трамп опубликовал пост в Twitter, тем самым уведомив Конгресс о возможности США непропорционально ответить в случае атаки со стороны Ирана.

«Эти посты в соцсетях послужат уведомлением конгрессу США, что если Иран ударит по какому-либо гражданину США или по американской цели, США быстро и в полной мере ответят, возможно, в непропорциональной манере» , — заявил американский лидер в Twitter.

Также Трамп пояснил, что несмотря на то, что подобное официальное уведомление не предусматривается, «но оно тем не менее сделано».

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!