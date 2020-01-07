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Экипаж Вязовича победил во втором этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков

, 1:00 | Игорь Рязов Видео 14

Главными соперниками победившей белорусской команды стали пилоты «КАМАЗ-мастер».

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Фото, видео: 5-tv.ru

Экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича одержал победу по итогам второго этапа ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Соревнования проходят в Саудовской Аравии.

Главными соперниками Сергея Вязовича стали пилоты российской команды «КАМАЗ-мастер». Во время гонки экипаж Андрея Каргинова дважды опережал Вязовича. Однако столько же раз Каргинов ошибся, уехав не туда. В результате грузовику белорусской команды удалось вырваться вперед.

Победа стала своеобразным подарком механику экипажа «МАЗ-СПОРТавто» Антону Запорощенко, который 6 января отмечает день рождения. На финише первый пилот экипажа-победителя признался, что победой он обязан штурману Павлу Гаранину. Тот сумел разгадать все «ловушки», которые подготовили организаторы «ДАКАРа».

Второе место на финише второго этапа занял Дмитрий Сотников из «КАМАЗ-мастер». Уже упомянутый Андрей Каргинов из той же команды пришел третьим. Другие гонщики из «МАЗ-СПОРТавто» показали 18-е и 20-е время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какой экипаж победил на первом этапе ралли «Дакар».

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