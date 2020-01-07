Захарова высмеяла «ошибку» США с письмом о выводе войск из Ирака

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла «ошибку» США с отправкой Ираку письма о выводе войск международной антитеррористической коалиции из страны. Комментарий дипломат опубликовала на своей странице в Facebook.

«Предлагаю зафиксировать слово „ошибка“, а то завтра опять начнут на „русских хакеров“ или RT (телеканал — Прим. ред) кивать», — написала Захарова, перед этим рассказав небольшую предысторию.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее агентство Reuters опубликовало письмо, отправленное антитеррористической коалицией в адрес военных Ирака. В тексте сообщалось, что возглавляемый США союз выведет войска с территории страны из уважения к ее суверенитету.

Позже глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что не знает об этом письме. Он подчеркнул, что американские военные останутся в Ираке. Затем представитель Пентагона Марк Милли объяснил, что письмо было черновиком. Его отправку он назвал ошибкой.

Парламент Ирака потребовал от правительства страны добиться вывода американских военных после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб рядом с аэропортом Багдада в результате ракетного обстрела США.

В Иране убийство Сулеймани сравнили с объявлением войны. Как на гибель генерала отреагировали в других странах, можно прочитать в материале 5-tv.ru.