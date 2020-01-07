Народный артист России Олег Меньшиков оценил технологический уровень фильма «Вторжение» Федора Бондарчука. Кинозвезда исполнил в сиквеле «Притяжения» (дата выхода — 2017 год) роль генерала Лебедева.

«Создать кино такого технологического уровня на сегодняшний день в нашей стране не может никто, кроме Федора Сергеевича Бондарчука — это надо признать и его врагам, и его друзьям, принять как данность», — цитируют «Известия» знаменитость.

Олег Меньшиков также поделился впечатлениями о работе под началом Федора Бондарчука. Создатель кинокартины показался актеру невероятно человечным и дружелюбным. По словам артиста, это стало для него небольшой неожиданностью.

«Вроде бы, когда смотришь на него со стороны, никогда даже не подумаешь, что это ему свойственно», — сказал кинозвезда.

Фильм «Вторжение» вышел на российские экраны 1 января. Ленту высоко оценили множество отечественных звезд: певец Филипп Киркоров, актер Сергей Бурунов, звезда «Универа» Виталий Гогунский, блогер Саша Спилберг и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава гильдии киноведов отметил влияние фильма «Вторжение» на судьбу кинофантастики.