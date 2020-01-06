«Реально понравилось»: Саша Спилберг в восторге от фильма «Вторжение»

Блогер Саша Спилберг поделилась впечатлениями от просмотра фильма «Вторжение». Картина вышла в прокат 1 января.

В социальной сети девушка опубликовала короткое видео в сторис. В кадре Саша рассказывает, что потратила на просмотр новой работы Федора Бондарчука «два часа жизни» и, по мнению Спилберг, «оно того стоит».

Также блогер обращает внимание на то, что отзывы о «Вторжении», которые она успела изучить, крайне отличались друг от друга. Однако ей самой лента «реально понравилась».

«Я не ожидала, что фильм будет настолько клевый», — рассказала Спилберг подписчикам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что киновед отметил актуальность затронутых во «Вторжении» тем. Специалист подчеркнул: хотя сюжет и разворачивается вокруг фантастических событий, вопросы в нем поднимаются более чем реальные и насущные.