«Еще не видел такой истории»: Киркоров высоко оценил «Вторжение» Бондарчука

Филипп Киркоров посмотрел новый фильм Федора Бондарчука «Вторжение» и поспешил поделиться впечатлениями от увиденного. Певец опубликовал в Instagram «рецензию» на кинокартину и сопроводил ее фотографией, на которой позирует в компании режиссера и его супруги Паулины Андреевой.

«Я посмотрел „Вторжение“ и, признаюсь, еще не видел в нашем кино и такой картинки, и такой истории, которая просто не отпустила ни на секунду», — высказался знаменитость.

Instagram @fkirkorov

Сиквел «Притяжения» 2017 года вышел на экраны 1 января. Над спецэффектами блокбастера работали около двух лет, а главные роли в нем сыграли топовые артисты — Саша Петров, Ирина Старшенбаум и Олег Меньшиков.

Неудивительно, что подписчики Филиппа Киркорова поддержали кумира и также положительно высказались о «Вторжении».

«В Краснодаре ходили в кинотеатр, фильм замечательный. Просто он не для каждого зрителя. Своей семьей поняли — есть, о чем подумать»;

«Прямо втягивает в экран, и хочется залезть туда»;

«Отличный фильм, побольше снимает пусть такие», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кинозвезды «Вторжения» рассказали об анализе собственных страхов на съемках.