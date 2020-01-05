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«Снимаю шляпу!»: Бурунов о фильме Федора Бондарчука «Вторжение»

, 15:48 | Светлана Шевченко Видео 102

Сиквел вышедшего в 2017 году фильма «Притяжение» пятый день не сходит с верхних строчек рейтинга.

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Фото, видео: Instagram @sergeyburunovofficial

Тема:
Фильм Вторжение 15

Российский актер Сергей Бурунов после просмотра фильма Федора Бондарчука «Вторжение» подчеркнул колоссальный труд создателей картины.

«Я снимаю шляпу перед создателями фильма „Вторжение“, потому что это подвиг. Они совершили подвиг. В целом…ну у меня нет слов. Это действительно круто. Можем! Вот что. Мы можем!» — заявил он в интервью «Известиям».

На своей странице в социальной сети Бурунов после посещения премьерного показа выразил особый восторг качеством спецэффектов и объемом работы проведенной командой создателей картины.

«Правильно сказали продюсеры фильма: семьи могли распадаться за время работы над картиной. Труда и времени вложено по-максимуму», — восхитился актер, сопроводив пост фотографиями с Федором Бондарчуков и давним партнером по фильмам Александром Петровым.

«Вторжение» уже пятый день занимает лидирующие позиции в новогоднем прокате в России. Известно, что сиквел «Притяжения» Федора Бондарчука только за первые три дня новогодних каникул собрал почти четверть миллиарда рублей. Его увидел миллион зрителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что зрители разных городов России говорят о фильме «Вторжение».

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