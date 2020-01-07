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  4. США перебросили стратегические бомбардировщики ближе к Ирану после убийства Сулеймани

США перебросили стратегические бомбардировщики ближе к Ирану после убийства Сулеймани

, 17:19 | Марина Неруцких 46

По информации CNN, в военном ведомстве факт передислокации В-52 не отрицают.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Christopher Ruano, U.S. Air Force

Стратегические бомбардировщики ВВС США переброшены с авиабазы в штате Луизиана на остров Диего-Гарсия, находящийся в Индийском океане. Об этом сообщает RT со ссылкой на Fox News. Национальное издание отмечает, что бомбардировщики B-52 были замечены при вылете с авиабазы Барксдейл.

По данным корреспондента телеканала CNN Барбары Старр, в Пентагоне подтвердили, что бомбардировщики были передислоцированы поближе к Ирану. При этом источник телеканала подтвердил, что боевые машины могут быть использованы против Тегерана, но пока такого приказа у ВВС США нет.

Осложнение отношений Ирана и США произошло после того, как 2 января американские ВВС нанесли ракетный удар по территории Ирака близ аэропорта Багдада, в результате которого был убит командир Корпуса стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани. Известно, что приказ о ликвидации главы иранского элитного спецподразделения «Аль-Кудс» был отдан лично Дональдом Трампом еще в конце декабря.

В ответ на гибель своего высокопоставленного офицера Тегеран потребовал вывода всех иностранных войск с территории страны.

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