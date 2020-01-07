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  4. Видео: «скорая помощь» насмерть сбила мальчика в Карачаево-Черкесии

Видео: «скорая помощь» насмерть сбила мальчика в Карачаево-Черкесии

, 16:29 | Мия Субботина Видео 133

Шокирующие кадры момента происшествия появились в сети.

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Фото, видео: ВКонтакте @huepub; Известия / Александр Казаков

Случайные свидетели трагедии сняли на видео, как машина скорой помощи насмерть сбила мальчика в Карачаево-Черкесии. Трагедия произошла на автодороге между поселками Архыз и Романтик.

На кадрах слышен звук удара и видно, как ребенка отбрасывает от мчащейся машины на несколько метров. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия.

По предварительной информации, в момент аварии несовершеннолетний находился на проезжей части вне пешеходного перехода. Водитель скорой помощи ехал с проблесковыми маячками и специальным сигналом, так как бригада «скорой помощи» доставляла в больницу пострадавшего с места другого ДТП.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что иномарка лоб в лоб столкнулась с троллейбусом в Петербурге.

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