Видео: «скорая помощь» насмерть сбила мальчика в Карачаево-Черкесии

Случайные свидетели трагедии сняли на видео, как машина скорой помощи насмерть сбила мальчика в Карачаево-Черкесии. Трагедия произошла на автодороге между поселками Архыз и Романтик.

На кадрах слышен звук удара и видно, как ребенка отбрасывает от мчащейся машины на несколько метров. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия.

По предварительной информации, в момент аварии несовершеннолетний находился на проезжей части вне пешеходного перехода. Водитель скорой помощи ехал с проблесковыми маячками и специальным сигналом, так как бригада «скорой помощи» доставляла в больницу пострадавшего с места другого ДТП.

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