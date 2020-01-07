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«Почувствовали сильный удар»: Сотников о поломке на третьем этапе ралли «Дакар»

, 21:47 | Мия Субботина Видео 59

Несмотря на длительную остановку, экипажу команды «КАМАЗ-мастер» удалось пройти все точки маршрута гонки.

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Фото, видео: Instagram @kamazmastersport

Грузовик российской гоночной команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова получил повреждения на третьем этапе ралли «Дакар». Гоночный болид наткнулся на камень, в результате чего были частично поломаны балка переднего моста и корпус раздаточной коробки. Сотников рассказал подробности аварии, его комментарий опубликовали в Instagram-аккаунте команды «КАМАЗ-мастер».

По словам пилота, они хорошо стартовали и болид набрал максимальную скорость. Однако, когда они начали догонять впереди идущую команду, была сильная пыль. Спортсмены пытались найти куски трассы, пригодной для езды, и не заметили камни.

«Почувствовали сильный удар, в результате чего через десять километров при осмотре машины увидели, что течет масло с переднего моста и пробит корпус раздаточной коробки», — сказал он.

На ремонт грузовика потребовалось два часа — в зоне нейтрализации проверка показала, что поломка устранена. Несмотря на остановку, экипажу удалось пройти все точки маршрута гонки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Каргинов рассказал, как прошел третий этап ралли-марафона «Дакар-2020».

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