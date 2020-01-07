Экипаж Каргинова победил в третьем этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова одержал победу по итогам третьего этапа ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Гоночный болид представителя россиян закончил прохождение спецучастка с результатом 03:59:15. Об этом сообщается в Twitter команды «КАМАЗ-мастер».

Соревнования проходят в Саудовской Аравии.

Протяженность третьего спецучастка трассы составила 427 километров.

Во втором этапе ралли-марафона победа досталась белорусским спортсменам — первым пришел «МАЗ» под управлением Сергея Вязовича. Второе место на финише тогда занял Дмитрий Сотников из «КАМАЗ-мастер». Андрей Каргинов пришел третьим.

В первом этапе заезд выиграл экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время третьего этапа экипаж «КАМАЗ-мастера» под пилотированием Дмитрия Сотникова повредил грузовик.