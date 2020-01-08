Число погибших в давке на похоронах Сулеймани увеличилось до 56 человек

Число погибших в результате давки на похоронах генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани возросло до 56 человек, пишет IRIB со ссылкой на руководителя Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейна Куливанда.

Также известно еще о 213 пострадавших, они находятся в больницах.

Причиной давки власти назвали слишком большой наплыв людей, которые хотели проститься с иранским генералом. Касема Сулеймани похоронили рядом с могилой мученика Юсуфа Годи.

Генерал был убит в ночь на 3 января во время обстрела американскими военнослужащими аэропорта Багдада.

Его смерть вызвала большой резонанс на международной арене. Власти Ирана сравнили убийство Сулеймани с объявлением войны.

Известно, что приказ об атаке отдал Дональд Трамп. Американский лидер назвал Сулеймани террористом, который якобы «планировал неминуемые нападения» на американских граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тридцать пять человек погибли в давке во время прощания с генералом Сулеймани в Иране.