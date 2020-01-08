  1. Пятый канал
  4. Число погибших в давке на похоронах Сулеймани увеличилось до 56 человек

Число погибших в давке на похоронах Сулеймани увеличилось до 56 человек

, 2:17 | Нюра Незванова Видео 38

Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был убит американскими военнослужащими в ночь на 3 января.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Babak Jeddi

Число погибших в результате давки на похоронах генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани возросло до 56 человек, пишет IRIB со ссылкой на руководителя Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейна Куливанда.

Также известно еще о 213 пострадавших, они находятся в больницах.

Причиной давки власти назвали слишком большой наплыв людей, которые хотели проститься с иранским генералом. Касема Сулеймани похоронили рядом с могилой мученика Юсуфа Годи.

Генерал был убит в ночь на 3 января во время обстрела американскими военнослужащими аэропорта Багдада.

Его смерть вызвала большой резонанс на международной арене. Власти Ирана сравнили убийство Сулеймани с объявлением войны.

Известно, что приказ об атаке отдал Дональд Трамп. Американский лидер назвал Сулеймани террористом, который якобы «планировал неминуемые нападения» на американских граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тридцать пять человек погибли в давке во время прощания с генералом Сулеймани в Иране.

Читайте также

КСИР взял на себя ответственность за обстрел американской базы в Ираке

Американская авиабаза в Ираке подверглась ракетному обстрелу
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 8 января: Луна в Скорпионе — не лучшая пора для новых начинаний

Последние новости

3:02
Гороскоп на 8 января: Луна в Скорпионе — не лучшая пора для новых начинаний
2:48
КСИР взял на себя ответственность за обстрел американской базы в Ираке
2:18
Американская авиабаза в Ираке подверглась ракетному обстрелу
2:17
Число погибших в давке на похоронах Сулеймани увеличилось до 56 человек
1:48
Аккаунт пресс-службы президента САР в Twitter заблокирован после постов о Путине
1:18
«Почему нет смайлика с отвалившейся челюстью»: Ходченкова на шесте поразила Боярскую

Сейчас читают

Медики перечислили признаки отсутствия онкологии у человека
ТОП-5 пар по знаку зодиака, чьи отношения обречены
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]