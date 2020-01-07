Тридцать пять человек погибли в давке во время прощания с генералом Сулеймани в Иране

Прощание с генералом Сулеймани, погибшим 2 января в результате авианалета США, обернулось трагедией. В давке погибли 35 человек, еще 48 пострадали. Об этом сообщает телерадиокорпорация IRIB.

Церемония прощания проходит в родном городе погибшего военноначальника — Кермане.

«К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, несколько пострадавших были доставлены в медицинские центры», — цитируют местные СМИ главу скорой помощи Пира Хосейна Куливанда.

По словам медика, обстоятельства происшествия уточняются, ведется расследование.

Предварительно, на церемонию прощания в городе Кермане собрались около семи миллионов человек.