Тридцать пять человек погибли в давке во время прощания с генералом Сулеймани в Иране

Прощание с генералом Сулеймани, погибшим 2 января в результате авианалета США, обернулось трагедией. В давке погибли 35 человек, еще 48 пострадали. Об этом сообщает телерадиокорпорация IRIB.
Церемония прощания проходит в родном городе погибшего военноначальника — Кермане.
«К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, несколько пострадавших были доставлены в медицинские центры», — цитируют местные СМИ главу скорой помощи Пира Хосейна Куливанда.
По словам медика, обстоятельства происшествия уточняются, ведется расследование.
Предварительно, на церемонию прощания в городе Кермане собрались около семи миллионов человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели главы спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерала Касема Сулеймани. Высокопоставленный военный погиб во время налета американских ВВС 2 января. Известно, что приказ об атаке отдал Дональд Трамп. Глава Белого дома назвал Сулеймани террористом, который якобы «планировал неминуемые нападения» на американских граждан.
Власти Ирана приравняли убийство Сулеймани к объявлению войны.
В Минобороны РФ заявили, что убийство командующего «Аль-Кудс» — прямая дорога к эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке. В ведомстве также напомнили о заслугах Сулеймани в борьбе с террористами в Сирии.