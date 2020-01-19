Видео: Тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев доставили в Киев

Тела погибших в авиакатастрофе под Тегераном украинцев доставили в Киев. Транспортный Ил-76 ВВС Украины в международном аэропорту Борисполь встречали президент Незалежной Владимир Зеленский и другие официальные лица.

Борт, совершивший несколько минут назад посадку в украинской столице, транспортировал тела девяти членов экипажа и двух пассажиров разбившегося 8 января Boeing-737.

Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «черный ящик» сбитого украинского лайнера отправят на расшифровку во Францию.