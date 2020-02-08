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Российским пилотам может грозить увольнение из китайских авиакомпаний

, 18:37 | Сергей Зеленский 34

Решение связано с произошедшими авариями самолетов Boeing и приостановкой их эксплуатации.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ju Huanzong, Bayne Stanley, Chen Yichen, via www.imago-image, Carlos Garcia Granthon

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Китайские авиакомпании планируют сокращения летных экипажей, в том числе пилотов-россиян. Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли КНР.

В частности, китайская Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, China Southern Airlines — еще порядка десяти человек.

По словам собеседника агентства, речь идет о вынужденном простое без выплат и о досрочном расторжении контрактов. При этом намечаются сокращения не только российских пилотов, но и специалистов из других стран.

По словам руководителя кадрового центра компании «Авиаперсонал» Анны Ермилиной, за последние 3,5 года в Азию на работу уехали более 500 российских пилотов гражданской авиации. Основной причиной оттока явился разрыв в уровнях зарплат: командир воздушного судна в России может получать 350–650 тысяч рублей, в Китае — 18–25 тысяч долларов в месяц.

Причиной сокращения летных экипажей стал простой самолетов Boeing 737 MAX после двух катастроф. Один из них потерпел крушение в январе 2020 года после вылета из аэропорта Тегерана — погибли 176 человек. В марте 2019 года в результате крушения этой же модели самолета авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе погибли 157 человек. В октябре 2018 года произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии, жертвами стали 189 человек.

Ранее 5-tv.ru передавал, что Boeing-737, вылетавший из Вьетнама в Москву, прервал взлет и вернулся к терминалу.

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