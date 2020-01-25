Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что виновный в крушении украинского Boeing-737 находится в тюрьме. По словам главы МИД, действия этого человека привели к тому, что вооруженные силы страны по ошибке сбили пассажирский самолет.

«Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме», — цитирует Мохаммада Джавада Зарифа агентство ISNA.

Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение в ночь на 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. На борту находились 176 человек, среди которых большинство были гражданами Ирана. Также среди погибших — жители Афганистана, Германии, Канады, Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

Трагедия произошла на фоне резкого ухудшения отношений между США и Ираном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Boeing-737 под Тегераном был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух».