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  4. Автора видео с попаданием ракеты в украинский Boeing задержали в Иране

Автора видео с попаданием ракеты в украинский Boeing задержали в Иране

, 9:54 | Ниса Мурзанаева Видео 250

Иранца допросят сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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Фото, видео: Zuma\TASS, T.me/PS752

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 129

Автор видео, заснявший попадание ракеты в украинский Boeing задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для допроса в Иране. Об этом сообщает FARS.

Отмечается, что иранец задержан для выяснения обстоятельств произошедшего. Результаты расследования будут обнародованы властями.

Накануне прошли первые аресты по делу о крушении украинского самолета Boeing 737-800. Под стражу заключили несколько человек подозреваемых в причастности к авиакатастрофе.

Boeing «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января. Самолет со 176 людьми на борту разбился почти сразу после вылета из Тегерана. В авиакатастрофе никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Причиной трагедии назван ошибочный выстрел иранской системы ПВО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что размер компенсации семьям погибших в авиакатастрофе будет отдельно обсуждаться Украиной и Ираном.

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