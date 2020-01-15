Автора видео с попаданием ракеты в украинский Boeing задержали в Иране

Автор видео, заснявший попадание ракеты в украинский Boeing задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для допроса в Иране. Об этом сообщает FARS.

Отмечается, что иранец задержан для выяснения обстоятельств произошедшего. Результаты расследования будут обнародованы властями.

Накануне прошли первые аресты по делу о крушении украинского самолета Boeing 737-800. Под стражу заключили несколько человек подозреваемых в причастности к авиакатастрофе.

Boeing «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января. Самолет со 176 людьми на борту разбился почти сразу после вылета из Тегерана. В авиакатастрофе никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Причиной трагедии назван ошибочный выстрел иранской системы ПВО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что размер компенсации семьям погибших в авиакатастрофе будет отдельно обсуждаться Украиной и Ираном.