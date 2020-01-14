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Премьер-министр Канады заявил, что украинский Boeing в Иране был сбит по вине США

, 13:39 Эфирная новость 53

Джастин Трюдо сказал, что Соединенные Штаты не удосужились предупредить Канаду о готовящейся ликвидации Сулеймани в Ираке.

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Фото, видео: The Canadian Press/PA Images, 5-tv.ru

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не сомневается, что Boeing в Иране был сбит по вине Соединенных Штатов. Об этом он заявил в интервью журналистам телеканала «Global News». По его словам, США не посчитали нужным предупредить союзников о спецоперации по устранению генерала Сулеймани. Это привело к усилению напряженности и в конечном итоге — к гибели невинных людей.

«Я думаю, что, если бы не было напряженности, если бы не было недавней эскалации в регионе, эти канадцы были бы прямо сейчас дома со своими семьями. Это то, что происходит при конфликте и войне», — заявил Трюдо.

По мнению канадского лидера необходимо принять все меры для немедленной деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, чтобы избежать новых жертв и не повторить трагедии украинского самолета в небе над Тегераном.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что первые аресты по делу о крушении украинского Boeing прошли в Иране.

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