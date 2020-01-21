Украинский Boeing-737 под Тегераном был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух» малого радиуса действия. К таким выводам пришли специалисты Организации гражданской авиации Ирана в ходе расследования трагического инцидента 8 января.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, заявило, что ракеты были запущены по авиалайнеру Boeing-737 авиакомпании МАУ из ЗРК «Тор-M1» с северного направления, сообщает Интерфакс-Украина.

Эксперты установили, что воздушное судно вылетело из аэропорта столицы Ирана в 6.12 утра по местному времени. Самолет исчез с экранов радаров вторичного наблюдения в 6:15 и с радаров первичного наблюдения в 6:18. Отмечается, что связь с авиадиспетчерским пунктом была потеряна, когда борт уже поднялся на высоту 8100 футов (около 2469 метров — Прим.ред.).

Агентство отмечает, что Иран не имеет возможности расшифровать информацию, записанную на регистратор полетных данных и диктофон кабины пилотов, так как страна не располагает средствами для декодирования столь современных устройств.

«Французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить в Иран необходимое оборудование для расшифровки «черных ящиков», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео попадания двух ракет в украинский Boeing в Иране.