Опубликовано видео попадания двух ракет в украинский Boeing в Иране

Новую версию крушения украинского Boeing под Тегераном озвучили журналисты The New York Times. В издании заявили — по лайнеру было выпущено две ракеты с разницей в 20 секунд. В качестве подтверждения опубликовали кадры.

Сообщается, что ролик подлинный, якобы он был размещен в ночь на 14 января пользователем из Ирана. Но эксперты уже заметили на видео другую дату — октябрь 2019 года, тогда как катастрофа произошла 8 января.

После крушения Boeing в сети появилось сразу несколько роликов, якобы запечатлен ракетный удар по самолету. Автора одной из записей задержали для дачи показаний.