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Опубликовано видео попадания двух ракет в украинский Boeing в Иране

, 10:52 Эфирная новость 323

На записи ракеты с интервалом в несколько секунд попадают в лайнер.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 130

Новую версию крушения украинского Boeing под Тегераном озвучили журналисты The New York Times. В издании заявили — по лайнеру было выпущено две ракеты с разницей в 20 секунд. В качестве подтверждения опубликовали кадры.

Сообщается, что ролик подлинный, якобы он был размещен в ночь на 14 января пользователем из Ирана. Но эксперты уже заметили на видео другую дату — октябрь 2019 года, тогда как катастрофа произошла 8 января.

После крушения Boeing в сети появилось сразу несколько роликов, якобы запечатлен ракетный удар по самолету. Автора одной из записей задержали для дачи показаний.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 130
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