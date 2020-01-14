Первые аресты по делу о крушении украинского Boeing прошли в Иране

Первые аресты по делу о крушении украинского самолета Boeing 737-800 прошли в Иране. Об этом сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили, пишет ФАН со ссылкой на западную прессу.

Точное число арестованных Эсмаили не назвал. Другие подробности он также не стал раскрывать.

Президент Ирана Хасан Роухани ранее заверил, что для расследования авиакатастрофы будет создана отдельная судебная структура. Итоги ее работы будут объявлены публично.

Как сообщал 5-tv.ru пассажирский самолет Boeing 737-800, принадлежавший украинской авиакомпании МАУ, потерпел крушение 8 января. Лайнер со 176 людьми на борту разбился почти сразу после вылета из Тегерана. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

Сначала в Иране говорили, что причина авиакатастрофы заключалась в неисправности самолета. Через три дня они признали, что Boeing был сбит системой ПВО. В Иране пояснили, что трагедия стала следствием человеческой ошибки, допущенной на фоне обострения отношений с США.