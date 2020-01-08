Старшенбаум рассказала о самой сложной сцене в фильме «Вторжение»

Ирина Старшенбаум, сыгравшая в фильме Федора Бондарчука «Вторжение» ключевую роль, рассказала про самую сложную сцену в картине. Во время съемок ленты кинозвезда оказалась во власти водной стихии. По словам артистки, она очень переживала из-за этого эпизода.

«Готовилась очень долго. Мне казалось, что это самая важная сцена в фильме. И как я смеялась, когда я пришла на сет, на площадку, и мне вся эта вода полилась в лицо. Надо еще что-то пытаться крикнуть, потому что сказать не получается», — цитируют «Известия» знаменитость.

27-летняя актриса утверждает, что сцена с водой — настоящий подарок. Во время ее съемки, было просто невозможно играть, ведь нужно было «побороть стихию».

Премьера кинокартины «Вторжение» состоялась 1 января 2020 года. Зрители разных городов России высоко оценили сиквел «Притяжения» 2017 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Старшенбаум порассуждала о психологии своей героини во «Вторжении».