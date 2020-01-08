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Старшенбаум рассказала о самой сложной сцене в фильме «Вторжение»

, 20:24 | Ниса Мурзанаева Видео 101

На съемках сиквела «Притяжения» актриса оказалась во власти водной стихии.

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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, 5-tv.ru

Ирина Старшенбаум, сыгравшая в фильме Федора Бондарчука «Вторжение» ключевую роль, рассказала про самую сложную сцену в картине. Во время съемок ленты кинозвезда оказалась во власти водной стихии. По словам артистки, она очень переживала из-за этого эпизода.

«Готовилась очень долго. Мне казалось, что это самая важная сцена в фильме. И как я смеялась, когда я пришла на сет, на площадку, и мне вся эта вода полилась в лицо. Надо еще что-то пытаться крикнуть, потому что сказать не получается», — цитируют «Известия» знаменитость.

27-летняя актриса утверждает, что сцена с водой — настоящий подарок. Во время ее съемки, было просто невозможно играть, ведь нужно было «побороть стихию».

Премьера кинокартины «Вторжение» состоялась 1 января 2020 года. Зрители разных городов России высоко оценили сиквел «Притяжения» 2017 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Старшенбаум порассуждала о психологии своей героини во «Вторжении».

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