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Иран не хочет передавать Boeing «черные ящики» разбившегося самолета — С

, 14:52 | Марина Неруцких Срочная новость 152

По словам главы Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, страна, в которую будут переданы самописцы для расшифровки, пока не выбрана.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 25

Иран отказывается передавать Boeing «черные ящики» разбившегося самолета МАУ. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на иранское информационное агентство Mehr.

«Мы не передадим „черный ящик“ производителю и американцам», — заявил глава Организации гражданской авиации Ирана (ИРИ) Али Абедзаде.

По словам Абедзаде, страна, в которую будут переданы самописцы для расшифровки, пока не выбрана. Руководитель ИРИ также заявил, что причина аварии не будет названа до завершения анализа данных «черного ящика».

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 25
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