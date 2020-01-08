Иран отказывается передавать Boeing «черные ящики» разбившегося самолета МАУ. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на иранское информационное агентство Mehr.

«Мы не передадим „черный ящик“ производителю и американцам», — заявил глава Организации гражданской авиации Ирана (ИРИ) Али Абедзаде.

По словам Абедзаде, страна, в которую будут переданы самописцы для расшифровки, пока не выбрана. Руководитель ИРИ также заявил, что причина аварии не будет названа до завершения анализа данных «черного ящика».