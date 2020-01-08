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«Безумное количество камней»: участники «КАМАЗ-мастер» рассказали о трассе «Дакар»

, 20:11 | Сергей Зеленский 69

Антон Шибалов, Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников поделились впечатлениями о самом трудном дне на ралли в Саудовской Аравии.

Фото: РИА Новости / www.kamazmaster.ru

Участники команд «КАМАЗ-мастер» по итогам четвертого этапа ралли «Дакар» в Саудовской Аравии рассказали о невероятных сложностях прохождения маршрута.

Победитель сегодняшнего заезда грузовиков Антон Шибалов отметил, что несмотря на отсутствие проблем по навигации и технике, в его практике такой трудной трассы еще не было.

«Сегодня самый каменистый день был на гонке, наверное, только чудо, что не прокололи ни одного колеса. Практически всю дорогу был настоящий триал, такого количества камней я за всю свою карьеру не видел», — приводит его слова сайт kamazmaster.

Пилот другой команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников также рассказал, что заезд выдался сложным и имела место большая смена темпа.

«Местами не было дороги, а только камни разных размеров. Последнюю часть спецучастка старались отработать до конца, все грузовики „сбросились“, мы же давили, чтобы отыграть время. Думаю, для „КАМАЗ-мастер“ сегодня хороший день», — уверен гонщик.

Лидер общего зачета по итогам четырех этапов, участник «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов также подчеркнул, «день получился сложным и длинным».

«Очень много камней, просто безумное количество. Особенно в последние километров 50, за всю свою карьеру таких огромных камней я не встречал», — поделился он.

Накануне грузовик российской гоночной команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова получил повреждения на третьем этапе ралли «Дакар». Гоночный болид наткнулся на камень, в результате чего были частично поломаны балка переднего моста и корпус раздаточной коробки.

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