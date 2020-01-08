Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где расположены посольства и иракские правительственные здания. О новой атаке в столице Ирака проинформировало издание AL-MAYADEEN.

Сообщается, что было зафиксировано падение нескольких ракет. Сработали сирены воздушной тревоги.

В ночь на 8 января ракетному обстрелу подверглись американские базы США, расположенные в Ираке. Ответственность за атаку взял на себя Иран. Уточнялось, что удары были нанесены в ответ на убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего во время ракетного обстрела близ аэропорта Багдада. В мировом сообществе резко осудили действия США.