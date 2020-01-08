  1. Пятый канал
  4. Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где расположены посольства

Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где расположены посольства

, 23:51 | Нюра Незванова Срочная новость 205

О новой атаке в Ираке сообщило издание AL-MAYADEEN.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / XinHua, Twitter@UltraIRQ

Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где расположены посольства и иракские правительственные здания. О новой атаке в столице Ирака проинформировало издание AL-MAYADEEN.

Сообщается, что было зафиксировано падение нескольких ракет. Сработали сирены воздушной тревоги.

В ночь на 8 января ракетному обстрелу подверглись американские базы США, расположенные в Ираке. Ответственность за атаку взял на себя Иран. Уточнялось, что удары были нанесены в ответ на убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего во время ракетного обстрела близ аэропорта Багдада. В мировом сообществе резко осудили действия США.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Звездная романтика: каким знакам зодиака январь пророчит успех в отношениях

Последние новости

0:19
Британский лайнер совершил экстренный разворот над Ираком
0:01
Как встречать старый Новый год — традиции, приметы, гадания
23:51
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где расположены посольства
23:30
«Фигурка лучше, чем у 20-летних!»: Волочкова искупалась в океане топлес — фото
23:11
Город Нарьян-Мар полностью отключен от водоснабжения
23:00
Госавиаслужба Украины сообщила о запрете перелетов над Ираком

Сейчас читают

«Я до сих пор в шоке»: Мария Погребняк раскрыла детали конфликта с таксистом
Звездная романтика: каким знакам зодиака январь пророчит успех в отношениях
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]