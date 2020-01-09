Анфиса Чехова отдыхает на французском курорте Шамони-Мон-Блан, где с наслаждением нежится в термальном бассейне под открытым небом.
Звезда выложила подробный видеоотчет своего отдыха в одном из местных СПА-комплексов и уделила особое внимание водным процедурам. В горячей воде она искупалась с приятельницей. Девушки радовались, снимали друг друга, любовались видами заснеженных вершин и стоящими рядом молодыми людьми.
«Кто хочет ко мне?» — подразнила Чехова подписчиков в Instagram.
Желающих разделить с Анфисой удовольствие нашлось много — как мужчин, так и женщин.
«Легче спросить кто не хочет»;
«Я бы приехал, к тебе. Ты суперская такая. Прекрасно, выглядишь»;
«Мне нравится ваша женственность»;
«О! Какое блаженство!» — ответили в комментариях вдохновленные поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что Чехова снялась топлес на фоне французских гор.