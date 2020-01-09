  1. Пятый канал
  4. «Блаженство»: Чехова нежится в термальном бассейне на французском курорте — видео

«Блаженство»: Чехова нежится в термальном бассейне на французском курорте — видео

, 8:32 | Валентин Черников Видео 365

Звезда в сексуальном купальнике поинтересовалась у подписчиков, кто хочет отдохнуть с ней. Желающих оказалось много.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @achekhova

Анфиса Чехова отдыхает на французском курорте Шамони-Мон-Блан, где с наслаждением нежится в термальном бассейне под открытым небом.

Звезда выложила подробный видеоотчет своего отдыха в одном из местных СПА-комплексов и уделила особое внимание водным процедурам. В горячей воде она искупалась с приятельницей. Девушки радовались, снимали друг друга, любовались видами заснеженных вершин и стоящими рядом молодыми людьми.

Instagram @achekhova

«Кто хочет ко мне?» — подразнила Чехова подписчиков в Instagram.

Желающих разделить с Анфисой удовольствие нашлось много — как мужчин, так и женщин.

«Легче спросить кто не хочет»;

«Я бы приехал, к тебе. Ты суперская такая. Прекрасно, выглядишь»;

«Мне нравится ваша женственность»;

«О! Какое блаженство!» — ответили в комментариях вдохновленные поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чехова снялась топлес на фоне французских гор.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 9 января: Луна в Близнецах сулит перемены в жизни

Последние новости

9:32
Омичка, эвакуированная после ДТП, погибла в аварии со «скорой»
9:16
«По телу стекали струйки крови»: Елена Яковлева рассказала, как едва не погибла
9:05
Водителя, обвиняемого в смертельном наезде на девушку, оставили на свободе
8:55
Шпица выложила фото в купальнике и поразилась «озабоченности» поклонников
8:44
Россия достроит «Северный поток — 2» самостоятельно
8:36
Сколько коротких рабочих недель ожидает россиян в 2020 году

Сейчас читают

Западные спецслужбы склоняются к одной версии катастрофы Boeing 737 в Иране
Гороскоп на 9 января: Луна в Близнецах сулит перемены в жизни
Святки и Степанов день. Как привлечь в дом деньги и чего нельзя делать 9 января

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]