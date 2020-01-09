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Россия достроит «Северный поток — 2» самостоятельно

, 8:44 | Василий Заика Видео 54

Ввод газопровода в эксплуатацию состоится в 2020 году вне зависимости от участия в проекте швейцарской компании Allseas.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nord Steram 2, Nord Stream AG; Известия / Дмитрий Коротаев

Тема:
Северный поток — 2 198

Россия самостоятельно достроит газопровод «Северный поток — 2». Его ввод в эксплуатацию состоится в 2020 году вне зависимости от участия в проекте швейцарской компании-трубоукладчика Allseas, пишут «Известия».

Издание отмечает, что компания Nord Stream 2 предпринимает активные действия для скорейшего завершения работ по строительству «Северного потока — 2». В настоящий момент из 2,46 тысячи километров газопровода проложено 2,3 тысячи.

Не исключено, что прекратившая работу над проектом из-за санкций США швейцарская компания Allseas возобновит свое участие в строительстве. В случае, если этого не произойдет, Россия сможет задействовать собственное судно-трубоукладчик «Академик Черский».

Специализированный корабль в данный момент находится в порту Находки. Время его пути до Балтики составит около полутора-двух месяцев. По словам экспертов, задержка в ходе возведения газопровода «Северный поток — 2» является неизбежной, но не критической.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шредер раскритиковал США за санкции против «Северного потока — 2».

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