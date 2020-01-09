Омичка, эвакуированная после ДТП, погибла в аварии со «скорой»

Легковой автомобиль врезался в машину скорой помощи, которая везла пострадавшую в ДТП в больницу, сообщает ТАСС. Трагедия произошла в Омске минувшей ночью.

Женщина пострадала в результате столкновения двух легковых автомобилей на улице Кирова и ее экстренно должны были доставить в клинику, уточняет пресс-служба регионального Минздрава. Пациентка находилась в коме, на искусственной вентиляции легких. В результате повторной аварии, когда легковой автомобиль столкнулся с машиной медиков, она скончалась на месте.

В общей сложности в ДТП со «скорой» пострадали шесть человек, включая медработников. Водителям обеих машин оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались. Одного фельдшера из бригады в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Врача и второго фельдшера направили на амбулаторное лечение.

Ранее 5-tv.ru писал, что «скорая помощь» насмерть сбила мальчика в Карачаево-Черкесии.