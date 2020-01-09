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Водителя, обвиняемого в смертельном наезде на девушку, оставили на свободе

, 9:05 | Василий Заика Видео 83

Суд в Улан-Удэ не удовлетворил ходатайство следствия о заключении мужчины под стражу.

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Бизнесмен Галуст Пилосян, обвиняемый в смертельном наезде на автомобиле на девушку-пешехода в Бурятии, остался на свободе. Суд в Улан-Удэ не удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу, сообщает РИА Новости.

Смертельное ДТП произошло вечером 5 января в районе села Батурино Прибайкальского района. По версии следствия, Галуст Пилосян, находясь за рулем не принадлежащего ему Toyota Land Cruiser Prado, сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу. В результате полученных травм пострадавшая скончалась. После инцидента обвиняемый с места происшествия скрылся, но через несколько часов сам пришел в полицию.

Следователи отмечают, что во время допроса бизнесмен не стал отрицать факт наезда на пешехода. В момент совершения ДТП, согласно результатам медицинского освидетельствования, Галуст Пилосян был трезв. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятьдесят горнолыжников из Оренбурга застряли на трассе из-за поломки автобуса.

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