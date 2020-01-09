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  4. Россияне после четвертого этапа ралли «Дакар» заняли весь пьедестал

Россияне после четвертого этапа ралли «Дакар» заняли весь пьедестал

, 10:59 Эфирная новость 10

Быстрее всех преодолел дистанцию в 453 километров экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова.

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Фото, видео: РИА Новости / www.kamazmaster.ru; 5-tv.ru

Экипажи российской команды «КАМАЗ-мастер» одержали безоговорочную победу в четвертом этапе ралли-рейда «Дакар». Россияне заняли весь пьедестал.

Быстрее всех преодолел дистанцию в 453 километров экипаж под управлением Антона Шибалова. На втором месте с небольшим отставанием финишную черту пересекла машина Андрея Каргинова. Третьим пришел Дмитрий Сотников.

Марафон впервые проходит в Саудовской Аравии. В общей сложности участникам предстоит 12 этапов и около восьми тысяч километров по бездорожью. Ралли финиширует 17 января.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как участники «КАМАЗ-мастер» оценили трассу «Дакар» в Саудовской Аравии.

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