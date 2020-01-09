Россияне после четвертого этапа ралли «Дакар» заняли весь пьедестал

Экипажи российской команды «КАМАЗ-мастер» одержали безоговорочную победу в четвертом этапе ралли-рейда «Дакар». Россияне заняли весь пьедестал.

Быстрее всех преодолел дистанцию в 453 километров экипаж под управлением Антона Шибалова. На втором месте с небольшим отставанием финишную черту пересекла машина Андрея Каргинова. Третьим пришел Дмитрий Сотников.

Марафон впервые проходит в Саудовской Аравии. В общей сложности участникам предстоит 12 этапов и около восьми тысяч километров по бездорожью. Ралли финиширует 17 января.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как участники «КАМАЗ-мастер» оценили трассу «Дакар» в Саудовской Аравии.