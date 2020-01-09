США и Иран ушли от прямой конфронтации, но ситуация остается неоднозначной. Как сообщили в Совбезе ООН, Вашингтон предложил Тегерану переговоры. Однако официальный представитель Ирана заявил, что диалог не имеет смысла, если Соединенные Штаты введут новые санкции. Их анонсировал Дональд Трамп в обращении к нации.

«По мере того, как мы продолжаем оценивать варианты ответа на иранскую агрессию, Соединенные Штаты немедленно введут дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции останутся в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение», — сказал президент США.

Напомним, ситуация обострилась после обстрела американцами аэропорта в Багдаде, в результате чего погиб иранский генерал Сулеймани. Иран ответил на атаку ракетными ударами по американской базе в Ираке. Кроме того, минувшей ночью два взрыва прогремели в так называемой «зеленой зоне» Багдада, где расположено американское посольство. Однако при этом никто не пострадал.

Эксперты считают, что такой тактикой Иран пытается «сохранить лицо», но при этом избежать крупномасштабной войны. А вот экономические последствия могут быть весьма существенны. И не только для Тегерана. Фондовые биржи и цены на нефть сейчас лихорадит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США перебросили стратегические бомбардировщики ближе к Ирану после убийства Сулеймани.