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«Просто бомба»: Мария Горбань показала, как отдыхает на Шри-Ланке

, 18:50 | Алиса Старжевская Фото 313

Снимки актрисы с необычного ракурса стали предметом бурного обсуждения у ее фанатов.

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Фото, видео: Instagram @gorban_masha

Откровенные фото прямо с побережья пляжа Шри-Ланки выложила у себя в блоге Мария Горбань. Девушка выбрала необычный ракурс, который подчеркнул ее длинные и стройные ноги.

Звезда демонстрирует подтянутое тело и аппетитную грудь — Горбань надела сексуальный купальник лимонного цвета и игриво позирует среди тропических пальм.

«P.S. когда у него новый телефон», — шутливо написала артистка.

Instagram @gorban_masha

Больше всего внимание привлекли выдающиеся ноги актрисы сериала «Кухня» — фанаты решили, что из-за ракурса они смотрятся неестественно.

«И так все хорошо и с фигурой и ножками»;

«Гиганоги»;

«Фотки подкачали и без них красотка, ну тут перебор»;

«Да длинные ноги, длинные», — написали фолловеры.

Подписчики не хотели обидеть актрису. По их мнению, Мария и без надуманных поз выглядит шикарно — поклонники сделали массу комплиментов Горбань, отметив ее красоту и талант.

«Красотка»;

«Фоточки огненные»;

«Просто бомба», — комментируют юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Горбань заинтриговала фанатов фото с Дмитрием Нагиевым.

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