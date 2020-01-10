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МИД РФ: конфронтация между США и Ираном может возобновиться

, 9:36 | Игорь Рязов 36

Россия призвала все стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности и намерена прилагать усилия для предотвращения новых ударов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Source, Christian Ohde via www.imago-ima, Ralph Peters, Alexander Rekun; ТАСС / Новодережкин Антон

Угроза возобновления конфронтации между США и Ираном никуда не исчезла. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Конечно, то, что было заявлено с обеих сторон, создает определенную надежду на невозникновение новых обострений вокруг этого кризиса, но предпосылки для того, что конфронтация может возобновиться, никуда не исчезли», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, США продолжают политику «максимального давления на Иран». Общая ситуация в регионе по-прежнему свидетельствует, что конфликтный потенциал остается на очень высоком уровне. Деэскалации не наблюдается.

«И никаких оснований надеяться, что мы оставили в прошлом эту потенциально опасную ситуацию, я не вижу», — отметил Рябков, прибывший в Токио для участия в российско-японском стратегическом диалоге.

Он подчеркнул, что все стороны должны проявлять сдержанность. В первую очередь США, которые ранее «взорвали» Ближний Восток, а теперь продолжают неприемлемую политику дестабилизации. Россия будет работать над тем, чтобы США и Иран воздержались от новых ударов, добавил замглавы МИД РФ.

«К этому мы тоже будем вести дело и прилагать усилия, в том числе в русле дальнейшего продвижения нашей известной концепции создания системы коллективной безопасности в регионе Персидского залива», — сказал он.

Как сообщал 5-tv.ru, отношения между Ираном и США обострились после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. 8 января Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке. 10 января Палата представителей США приняла резолюцию о запрете президенту Дональду Трампу воевать с Ираном.

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