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Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Артема Иванова

, 10:55 Эфирная новость 32

У мальчика — врожденный порок сердца. Однажды страшный недуг удалось победить, но маленькое сердце вновь дало сбой.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел 312

Сегодня подводим итоги акции «День Добрых Дел». Накануне героем нашего сюжета стал маленький Артем. У него врожденный порок сердца. И времени, чтобы спасти малыша, остается все меньше. На операцию уже ждут за рубежом, но она стоит более миллиона рублей. Сумма для мамы Артема, которая воспитывает его одна, неподъемная.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в Фонд «Детские сердца» шесть миллионов 264 тысячи 576 рублей. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Анжелике Гашевой.

Тема:
День Добрых Дел 312
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