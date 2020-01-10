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В Иране сегодня вскроют черные ящики разбившегося украинского самолета

, 13:02 | Марина Неруцких Срочная новость 20

Об этом сообщил один из иранских чиновников.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 73

В Иране сегодня будут вскрыты черные ящики разбившегося Boeing-737 «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление иранских чиновников.

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