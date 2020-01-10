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Бочкарева признала вину в хранении кокаина

, 13:43 | Марина Неруцких Срочная новость 165

Актриса попросила суд назначить ей штраф.

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином 54

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья «Бочкарева признала вину в хранении кокаина. Актриса попросила суд назначить ей штраф.

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином 54
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