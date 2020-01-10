Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья «Бочкарева признала вину в хранении кокаина. Актриса попросила суд назначить ей штраф.
Бочкарева признала вину в хранении кокаина
Сегодня, 13:43 | Марина Неруцких Шоубиз Срочная новость 165
Актриса попросила суд назначить ей штраф.
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