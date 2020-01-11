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«Жарко этой зимой»: Глубокое декольте «русской Кардашьян» затмило ее платье

, 5:28 | Валентин Черников Фото 14

Анастасия Квитко в откровенном наряде поинтересовалась у подписчиков о любимом цвете и нарвалась на комплименты.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Бюст Анастасии Квитко вновь едва уместился в выбранном ей наряде и приковал внимание пользователей Instagram. На этот раз модель надела для снимка голубое обтягивающее платье от одного из мировых брендов. Его она дополнила синей сумочкой, а нежность и мягкость цветов в образе подчеркнула бледно-розовой помадой и таким же маникюром.

«Какой ваш любимый цвет?» — спросила подписчиков «русская Кардашьян» на привычном для нее английском.

Instagram @anastasiya_kvitko

Этот вопрос поклонники использовали как повод в очередной раз осыпать любимицу комплиментами.

«Ты — мой любимый цвет»;

«Абсолютно великолепна, люблю тебя, красавица»;

«Я определенно люблю то, что сейчас вижу, о да!»

«Очень жарко этой зимой», — отозвались фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, пышная грудь «русской Кардашьян» едва поместилась в откровенном топе.

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