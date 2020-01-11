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«Соединяемся с вечностью космоса»: очевидцы в восторге от лунного затмения

, 4:51 | Сергей Зеленский Видео 49

Нынешнее астрономическое явление длилось четыре часа, но максимальная фаза составила около двух минут.

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Фото, видео: Instagram @ty4kain100gram, @astro_luchezar

Счастливчики тех регионов планеты, которым повезло увидеть первое в 2020 году лунное затмение, делятся эмоциями. Пользователи соцсетей активно размещают фото и видео этого редкого астрономического явления.

«Просто посмотрите, какая красота! В такие минуты мы соединяемся с вечностью космоса», — отметила жительница Крыма.

«Это не передать словами, честно, вышла на улицу и залипла минут на 15», — написали из Сибири.

«Красота! Теперь точно в Новый год с новыми силами», — добавил пользователь из Одессы.

А вот петербуржцы едва ли могли наблюдать «волчью Луну» из-за плотного тумана, окутавшего город.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем метафизическая уникальность первого лунного затмения.

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