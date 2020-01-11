Поклонники ополчились против Волочковой за старое фото с дочерью

Анастасия Волочкова вызвала неоднозначную реакцию у своих подписчиков, выложив архивную фотографию с дочерью. Снимок появился на странице балерины в Instagram.

В кадре Анастасия в розовом наряде с затейливым ожерельем позирует вместе с совсем еще крошечной Ариной. По словам Волочковой, архивный снимок ей прислала сама дочь — сейчас ей 14 лет.

«Какие же мы милашки, правда?» — кокетничает с поклонниками балерина.

Instagram @volochkova_art

Однако фолловеров появление фото Анастасии с дочерью возмутило — дело в том, что Арина в настоящее время живет с отцом. Пользователи упрекнули артистку в том, что материнские чувства она проявляет только напоказ, а в действительности абсолютно не заинтересована в дочери.

«Если это правда, что фото прислала Ариша, значит ребенок тоскует»;

«Дочка уже не выдержала и решила напомнить о себе»;

«Ребенок должен жить и расти с мамой, а не присылать фото!» — поучают пользователи Волочкову.

Однако многие юзеры остались на стороне балерины и умиляются маленькой Арине.

«Вы даже более, чем милашки. Вы — красавицы!»

«Очень милые и счастливые!»

«Пупсы!» — восхищаются подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что охрипшая Волочкова рассказала, как отдыхает в Таиланде.