Поклонники ополчились против Волочковой за старое фото с дочерью

Анастасия Волочкова вызвала неоднозначную реакцию у своих подписчиков, выложив архивную фотографию с дочерью. Снимок появился на странице балерины в Instagram.
В кадре Анастасия в розовом наряде с затейливым ожерельем позирует вместе с совсем еще крошечной Ариной. По словам Волочковой, архивный снимок ей прислала сама дочь — сейчас ей 14 лет.
«Какие же мы милашки, правда?» — кокетничает с поклонниками балерина.
Однако фолловеров появление фото Анастасии с дочерью возмутило — дело в том, что Арина в настоящее время живет с отцом. Пользователи упрекнули артистку в том, что материнские чувства она проявляет только напоказ, а в действительности абсолютно не заинтересована в дочери.
«Если это правда, что фото прислала Ариша, значит ребенок тоскует»;
«Дочка уже не выдержала и решила напомнить о себе»;
«Ребенок должен жить и расти с мамой, а не присылать фото!» — поучают пользователи Волочкову.
Однако многие юзеры остались на стороне балерины и умиляются маленькой Арине.
«Вы даже более, чем милашки. Вы — красавицы!»
«Очень милые и счастливые!»
«Пупсы!» — восхищаются подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что охрипшая Волочкова рассказала, как отдыхает в Таиланде.