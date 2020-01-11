«Черный ящик» сбитого под Тегераном Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины» отправят на расшифровку во Францию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление одного из иранских чиновников.
«Черный ящик» сбитого украинского лайнера отправят на расшифровку во Францию
Сегодня, 11:04 | Марина Неруцких Происшествия Срочная новость 107
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление одного из иранских чиновников.
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