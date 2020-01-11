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  4. «Черный ящик» сбитого украинского лайнера отправят на расшифровку во Францию

«Черный ящик» сбитого украинского лайнера отправят на расшифровку во Францию

, 11:04 | Марина Неруцких Срочная новость 107

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление одного из иранских чиновников.

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Фото, видео: Reuters

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«Черный ящик» сбитого под Тегераном Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины» отправят на расшифровку во Францию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление одного из иранских чиновников.

Тема:
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