Новый вид оценок появится в аттестатах российских школьников. Изменения в беседе с «Российской газетой» анонсировала глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева.

Скоро в школьных аттестатах появится новый вид оценок по изобразительному искусству, музыке и физической культуре. На смену привычным отметкам придет система «зачет — незачет», рассказала Васильева.

Министр отметила, что некоторые школы уже используют эту методику. Однако при выдаче аттестата они все равно вынуждены приводить оценки в соответствие с пятибалльной системой.

«Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И может быть не у всех это получается на „отлично“, но ставить „тройку“ в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», — поделилась Васильева.

Глава Минпросвещения добавила, что школы смогут выбирать переходить им на новую систему или нет. Новый порядок выдачи аттестатов об общем образовании ведомство уже разрабатывает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Васильева просила преподавателей не нагружать школьников домашними заданиями на новогодние каникулы.