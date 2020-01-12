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Бывшая жена рыжего «Иванушки International» родила сына новому мужу — фото

, 16:31 | Светлана Александрова Фото 1 207

О рождении ребенка сообщил в соцсетях баскетболист «Зенита» Андрей Зубков, опубликовав фото младенца.

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Фото, видео: Instagram @m.a.s.h.a._z, @k1x1k

Марина Банкова, бывшая жена рыжего «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова, родила сына новому мужу — баскетболисту «Зенита» и сборной России Андрею Зубкову. Об этом счастливый отец сообщил на своей странице в Instagram.

«Спасибо тебе, родная, за это чудо!» — написал спортсмен под фотографией крошечных ножек младенца.

Чуть позже о радостном событии сообщила и сама Марина.

«Добро пожаловать в этот мир, мое счастье!» — написала она, сопроводив пост трогательными фотографиями.

Instagram @m.a.s.h.a._z

Роды прошли в московском клиническом госпитале «Лапино». Малыш появился на свет немаленьким: 57 сантиметров ростом и весом четыре килограмма. У богатыря уже есть имя Александр.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Марина Банкова и Андрей Зубков поженились совсем недавно — 28 декабря. С Григорьевым-Апполоновым Марина прожила более 15 лет, у них двое сыновей. О расставании пары стало известно летом прошлого года, развод был официально оформлен в сентябре.

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