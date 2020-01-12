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Сын накормил Максима Матвеева жареными червяками — видео

, 17:14 | Светлана Александрова Видео 2 368

Видео своего знакомства с экзотической азиатской кухней муж Елизаветы Боярской выложил в Instagram, поклонники в шоке.

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Фото, видео: Instagram @maxim_matveev_

Максим Матвеев, отдыхающий в новогодние каникулы в одной из азиатских стран с женой Елизаветой Боярской и сыновьями, познакомился там с экзотической кухней. Супруга и старший сын сговорились и угостили его жареными шелковичными червями. Эксперимент был запечатлен на видео, ролик актер выложил на своей странице в Instagram, приведя в ужас поклонников.

«Папа, съешь это, я тебе принес кое-что вкусненькое», — говорит за кадром семилетний Андрей, поднося ко рту отца полную ложку членистоногих.

Матвеев без колебаний принял угощение и признал, что это было вкусно.

«Шведский стол» — отличная штука…порой можно найти таааакие блюда… Вот, Андрюха нашел, подговорил Елизавету Боярскую накормить ими меня… Спасибо, заботливые вы мои, иначе и не попробовал бы!» — написал артист.

Instagram @maxim_matveev_

Подписчики Матвеева тем не менее шокированы этими кадрами и бурно обсуждают увиденное.

«Смело»;

«У них глаза!»

«Выплюнь!»

«Сплошной белок! Полезненько!»

«Нормально! Хорошо хоть не живые, а то бывает и такая экзотическая кухня в Азии», — пишут комментаторы.

Не все, правда, поверили в достоверность видео, некоторые предположили, что это какая-то имитирующая червяков выпечка или просто картошка.

Как пишут Дни.ру, из-за плотных графиков спектаклей съемок звездной паре редко удается выбираться на отдых вместе. Но на этот раз дочь Михаила Боярского и ее супруг не стали брать работу на новогодние праздники, чтобы провести время друг с другом и с детьми.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Елизавета Боярская рассказала о трогательных взаимоотношениях сыновей, младшему из которых — Григорию — в декабре исполнился год.

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