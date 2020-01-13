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«Женщина, которая вдохновляет»: Джей Ло доказала, что в белой одежде можно выглядеть стройно

, 11:12 | Мия Субботина Фото 26

Артистка запустила челлендж накануне своего выступления на своей странице в соцсети.

Фото: Instagram @jlo

Американская певица Дженнифер Лопес решила порадовать шикарным снимком своих поклонников в преддверии грандиозного события национальной футбольной лиги США — Super Bowl 2020. Артистка выступит в рамках финального матча, в котором за звание чемпиона соревнуются две сильнейшие команды года.

В кадре 50-летняя звезда позирует на фоне города в белом наряде: майке, джинсах и сапогах на шпильке, тем самым опровергнув расхожее мнение о том, что белоснежная одежда полнит. Поп-исполнительница призвала своих фанатов поучаствовать в конкурсе и станцевать под ее хит. Знаменитость поделилась фотографией в своем Instagram-профиле.

«Я поделюсь некоторыми понравившимися роликами», — заявила звезда.

Instagram @jlo

Живописный снимок набрал больше трех миллионов отметок «мне нравится» и свыше 20 тысяч комментариев. Поклонники восхитились идеальной фигурой знаменитости, написав комплименты под постом.

«Боже, ты выглядишь удивительно! Люблю тебя, королева»;

«Богиня эстетики»;

«Само совершенство»;

«Ты выглядишь потрясающе, я не могу дождаться Суперкубка!»;

«Женщина, которая вдохновляет», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что откровенное платье Джей Ло на светском ужине сразило фанатов.

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