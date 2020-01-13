Фонд кино взыщет 45 миллионов рублей с создателей фильма «Эбигейл»

Фонд кино подал в Арбитражный суд Москвы иск на 45 миллионов рублей в отношении кинокомпании KD Studios (прежнее название — Kinodanz), которая не вернула часть средств, предоставленных ей на съемки фильма «Эбигейл». Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе фонда.

Причиной искового требования стало частичное неисполнение последним принятых на себя обязательств по возврату выделенных на производство картины средств.

Фонд кино также планирует взыскать около 292 тысяч рублей неустойки. Предварительное судебное заседание запланировано на 26 февраля 2020 года.

Премьера «Эбигейл» Александра Богуславского состоялась 22 августа 2019 года. Фильм провалился в прокате — его сборы составили менее 105 миллионов рублей при бюджете почти 155 миллионов. Кинокартина в стиле фэнтези повествует о девушке по имени Эбигейл, которая живет в городе, где свирепствовала эпидемия загадочной болезни, что впоследствии оказалось обманом. В главных ролях снялись Тинатин Далакишвили, Глеб Бочков, Равшана Куркова, Риналь Мухаметов.

Осенью 2019 года Минкульт опубликовал «черный список» недобросовестных кинопроизводителей. В ноябре шесть уголовных дел были заведены в отношении кинокомпаний из-за невозврата государственных субсидий Фонду кино.