  1. Пятый канал
  4. ФАС изучит обоснованность повышения цен сотовыми операторами

ФАС изучит обоснованность повышения цен сотовыми операторами

, 16:28 | Василий Заика Видео 33

По словам замглавы ведомства Анатолия Голомолзина, служба пока не получала жалоб на увеличение стоимости услуг связи.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: dpa/picture-alliance

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит обоснованность повышения цены на услуги сотовой связи операторами. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

По его словам, «антимонопольщики» пока не получали жалоб по факту увеличения тарифов.

«Жалоб в ФАС России на повышение тарифов не поступало. Согласно предварительной информации, обсуждается вопрос о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен», — сказал Анатолий Голомолзин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сотовые операторы объяснили рост тарифов в 2020 году. По данным экспертов, увеличение стоимости услуг мобильной связи составит 17-18%.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
60.95
-0.31 67.82
-0.23
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака остаются юными до старости

Последние новости

17:32
Выпавшую из окна Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
17:21
СК: Житель Алтайского края систематически избивал шестерых детей
17:13
ТОП-5 нарядов звезд с церемонии вручения премии Critics' Choice Awards
17:03
Уголовное дело возбуждено по факту задержания журналиста Голунова
16:56
Отметка «зачет» может появиться в аттестатах российских школьников
16:49
Неизвестный в шапке Деда Мороза украл норковую шубу из московского храма

Сейчас читают

Настасья Самбурская намекнула на свадьбу с экс-бойфрендом Ольги Бузовой
Инну Чурикову обокрали в Мадриде
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал непричастность к отцовству ее сына

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]