ФАС изучит обоснованность повышения цен сотовыми операторами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит обоснованность повышения цены на услуги сотовой связи операторами. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

По его словам, «антимонопольщики» пока не получали жалоб по факту увеличения тарифов.

«Жалоб в ФАС России на повышение тарифов не поступало. Согласно предварительной информации, обсуждается вопрос о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен», — сказал Анатолий Голомолзин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сотовые операторы объяснили рост тарифов в 2020 году. По данным экспертов, увеличение стоимости услуг мобильной связи составит 17-18%.