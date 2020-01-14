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Майк Помпео надеется на принятие КНДР верного решения по денуклеаризации

, 13:59 Эфирная новость 17

Госсекретарь США выразил надежду на успешные переговоры с Северной Кореей в 2020 году.

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Фото, видео: imago images/Mauersberger, 5-tv.ru

США надеются на успешные переговоры с КНДР в этом году. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. Правда пока, по его словам, диалог явно пробуксовывает. При этом, Помпео сделал довольно парадоксальное заявление: оказывается, опасность представляет только северокорейское оружие, а вот американские ракеты — абсолютно безобидны.

«Системы вооружений, которые есть у них, несут реальный риск для США, а оружие США не несет риска безопасности для северокорейцев. Я все еще питаю надежду, что мы сможем убедить Ким Чен Ына отказаться от ядерного оружия как „великой китайской стены“ для своей защиты и убедить его, что их ждет еще более светлое и безопасное будущее», — заявил Майк Помпео.

Ранее в Пхеньяне заявили, что не намерены в одностороннем порядке соблюдать мораторий на испытания ядерного оружия, если Вашингтон не будет делать встречных шагов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что КНДР назвала условие для возобновления переговоров о ядерном разоружении.

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