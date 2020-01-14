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Две трети россиян получили отказ в выдаче кредита в 2019 году

, 11:51 | Валентин Черников Видео 54

Чаще всего банки не одобряют ипотеку, автокредиты и ссуды наличными.

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Фото, видео: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Российские банки одобрили 36,9% от общего числа поданных заявок на кредиты в 2019 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. Доля одобренных ссуд сократилась почти на десятую часть.

Самое заметное снижение произошло перед новогодними праздниками. В декабре доля подтвержденных ссуд сократилась до 32,2% — минимального значения с 2017 года, подсчитали в НБКИ. В 2018 году средний уровень одобрения ссуд достигал 41%.

Чаще всего банки отказывают в выдаче ипотеки, автокредитов и ссуды наличными. Как уточняет бюро, кредитные организации стали осторожнее из-за действий Центробанка и скромной динамики доходов населения. ЦБ не раз указывал на увеличение закредитованности россиян. Во избежание рисков многие банки делают основной упор на работу с существующей клиентской базой, создавая барьер для новых клиентов.

Ранее 5-tv.ru писал, что назван действенный способ избежать просрочек по кредиту.

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