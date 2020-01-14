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  4. Порошина после суда с бывшим мужем отправилась на вечеринку с друзьями детства

Порошина после суда с бывшим мужем отправилась на вечеринку с друзьями детства

, 18:31 | Светлана Александрова Фото 202

Накануне Илья Древнов доказал, что не является отцом пятого ребенка актрисы.

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Фото, видео: Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

Мария Порошина не стала комментировать скандал вокруг новости о том, что ее бывший муж доказал в суде, что не является отцом пятого ребенка, а отправилась весело провести время в компании друзей детства. На своей странице в Instagram актриса опубликовала снимки из уютного греческого кафе, расположенного в самом центре Москвы. Выглядела Мария на мероприятии очень просто: одета была в вязаный свитер лавандового цвета и коричневые кожаные брюки, волосы укладывать не стала. В комментарии к фотографиям рассказала, что испытала радость от общения с одноклассниками.

Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

Накануне, как сообщал 5-tv.ru, стало известно, что бывший муж актрисы Марии Порошиной актер Илья Древнов, с которым она развелась еще в 2018 году после 17 лет брака, доказал в суде, что годовалый сын знаменитости Андрей — не его ребенок. Кто на самом деле является отцом мальчика, неизвестно. Чтобы прекратить распространение слухов, Мария Порошина недавно намекнула, что он живет в другой стране и не имеет отношения к шоу-бизнесу.

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